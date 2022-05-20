Engelli milli sporcunun küçük yaşlarda başlayan yaşam mücadelesi azim dolu - Haberler

Ankara'da yaşayan görme engelli milli sporcu Yunus Emre Akyüz, küçük yaşlarda başlayan yaşam mücadelesini engellere aldırış etmeden başarı odaklı sürdürüyor.

Akyüz doğduktan iki ay sonra anne ve babasının ayrılmasıyla üç kardeşiyle Ankara'da çocuk yuvasına verildi. Yüzde 80 görme engelli Akyüz, devletin sağladığı imkanlarla hayatına yön verdi.

Başarılı bir eğitim hayatı olan Akyüz, lise döneminde geçirdiği trafik kazası sonrası ilgilendiği uzun atlama sporunu bırakmak zorunda kaldı. Akyüz, eğitimine sesli makale ve özel programlar sayesinde devam etti. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini bitiren Akyüz, 2011'de memur olarak bir okulda çalışmaya başladı.

Yaklaşık 2 yıl Golbol Erkek Milli Takımı'nda malzemecilik yaptıktan sonra 2014'te seçmelere katılan Akyüz, çok istediği milli formaya da ulaşmayı başardı.

Başına ne gelirse gelsin vazgeçmedi

Umut dolu yaşamıyla çevresine örnek olan 29 yaşındaki Akyüz, AA muhabirine, devletin kendisine ve kardeşlerine tüm imkanları sağladığını söyledi.

İlkokulu ve liseyi yatılı okullarda tamamladığını anlatan Akyüz, "Lise eğitimimle birlikte aktif spor hayatım başladı. Boş zamanlarımızı doldurmak için aktiviteler buluyorduk. Yaklaşık iki yıl aktif atletizmde uzun atlama yaptım. Görme engelli bir arkadaşımla yürürken kavşakta bir araç geldi bana çarptı, dizimde oluşan sakatlıktan dolayı atletizm hayatım sona erdi. Kazadan iki hafta sonra dünya atletizm seçmeleri vardı, oraya katılamadım. Çok üzülmüştüm." ifadelerini kullandı.

Hayatında ne olursa olsun pes etmediğini ve hiçbir zaman spordan kopmadığını vurgulayan Akyüz, yetiştirme yurdundan çıktıktan sonra 2011'de Kırşehir'e memur olarak atandığını dile getirdi.

Askerlik yapamadığı için kendisini devlete borçlu hissediyor

Akyüz, sporun hayat ve yaşam tarzını olumlu etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

"Memur olduktan sonra kendime 5 yıllık hedefler koydum ve spor yaşantıma daha çok önem verdim. Bu yüzden Ankara'ya tayin oldum. Eğitim aldığım ilkokulda memur olarak çalışmaya başladım. Tekrardan spor hayatım hareketlendi. Mesaiye başlamadan önce düzenli koşu yaptım. Malzemecilik yaptığım milli takımın sporcusu oldum. Malzeme taşırken sürekli sporcuları dinliyordum ve kendimi bu şekilde geliştiriyordum. Milli sporcu olma hayalini de gerçekleştirmiş oldum. 2015'te Allah'a şükür Avrupa Şampiyonu olduk. Ardından 2016 Rio Paralimpik Oyunlarına gitmeye hak kazandık. Bu da benim için çok büyük bir gururdu. Askerlik görevimi yapamadığım için devletime kendimi borçlu hissediyordum. Borcumu bu şekilde ödeyeceğimi hissettiğim için milli olmayı çok istedim."

Hedeflerinin 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda şampiyonluğa uzanmak olduğunu anlatan Akyüz, "Önümüzde, Golbol Dünya Şampiyonası var, onu kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanıp 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları direkt katılma biletini alırız." dedi.

A Milli Takım Antrenörü Gökhan İnce ise Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde çalışmalara devam ettiklerini, sporcularından Yunus Emre'nin azmiyle herkese örnek olduğunu söyledi.