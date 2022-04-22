ENGELLİ MAAŞI ALAN DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 1500 LİRA ÇIKTI - Haberler

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ENGELLİ MAAŞI ALAN DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 1500 LİRA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇORUM'da dilenirken zabıta ekiplerince yakalanan, engelli maaşı aldığı belirlenen H.K.'nın üzerinden 1500 TL çıktı.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da dilenirken zabıta ekiplerince yakalanan, engelli maaşı aldığı belirlenen H.K.'nın üzerinden 1500 TL çıktı. Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, kentte dilencilere yönelik uygulama yaptı. İnönü Caddesi'nde dilenirken yakalanan H.K., zabıta müdürlüğüne götürülmek istenirken ekiplere direndi. Zorla araca bindirilen H.K.'nın üzerinden 1500 TL çıktı. Engelli maaşı aldığı belirlenen H.K'ye 277 TL para cezası kesildi, üzerinden çıkan paralara da el konuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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