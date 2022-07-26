ENGELLİ KOMŞUYA ENGEL OLAN ASANSÖR YIKILDI; MAHALLELİ HAYAL ÇEKTİ

Büyükçekmece Kumburgaz'da 7 katlı binanın en üst katında oturan Güven Yıldız, Aralık 2021'de evine ulaşabilmek için binanın dışından asansör yaptırmıştı. Fakat yaptırdığı asansör engelli rampasını kapattığı için giriş kattaki engelli komşusu Müjdat Acıman'ı mağdur etmişti. Evine giremediği için Acıman'ı Almanya'ya geri dönmek zorunda bırakan o asansör 25 Temmuz'da belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Asansörün yıkıldığını gören mahalleli evin önünde toplanıp mutluluktan halay çekti. Kumburgaz Yenimahalle'de yazlıkçıların ikamet ettiği bölgede Güven Yıldız, yeni satın aldığı 7 katlı binanın en üst katındaki evi için binanın dışından asansör yaptırmıştı. Mayıs ayı itibariyle yazlıklarına geri dönen diğer bina sakinleri apartmanın girişine dışarıdan yapılan asansörü görünce duruma tepki gösterdi.

ASANSÖR 4 DEFA MÜHÜRLENDİ Binanın giriş katında oturan ve sadece yaz aylarında Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen engelli Müjdat Acıman ise yapılan asansörün engelli rampasını kapattığından dolayı evine giremeyerek mağdur oldu. Acıman, bu nedenle Almanya'ya geri dönmek zorunda kaldı. Bina sakinleri, yapılan asansörün kaçak olduğunu belediye tarafından 4 defa mühürlendiğini, encümen kararı ile yakılması kararı alındığını fakat hala yıkılmadığını belirtmişti. İşte o asansör, dün belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

"ALMANYA'DAN GERİ GELİYORUM' DEDİ?

Engelli Müjdat Acıman'ın annesi olan 76 yaşındaki Mahide Acıman şunları söyledi:

'32 yıldır bu evdeyiz. Normalde Almanya'da yaşıyoruz. Ama Buraya da çok geliyoruz. Burası çok çirkin bir yerken biz burayı oğlumuz için tamir edip güzelleştirdik. Oğlumuza yol açtık. Biz burada yokken en üst kattaki Güven adlı kişi bu asansörü yaptırmış. Gelip gördüğümüzde şok olduk. Oğlum bu yüzden içeri giremedi. Mahalledeki arkadaşların yardımıyla zor da olsa onu içeri sokmaya çalıştık. Sonra oğlum baktı ki olmayacak 'anne ben Almanya'ya dönüyorum' dedi. Ağlaya ağlaya 1 buçuk ay önce gönderdik. Bugün ise belediye tarafından burası yıkılacak. Desteği olan herkese çok teşekkür ederim. Oğluma dün telefonda asansörün yıkılacağını söyledim. Mutluluktan havalara uçtu. '9'uncu ayda geliyorum' dedi.?

'BEN DEVLETİM, BANA KİMSE KARIŞAMAZ'

83 yaşındaki baba Doğan Acıman ise 'Burayı borç parayla oğlum rahat etsin diye yaptırdım. Bu yıl hayatımızı kararttılar. Adam, 'ben devletim, bana kimse karışamaz' diyor. Burada bina yapılırken bu şekilde asansör yapılamayacağı belgesinde var. Ama adam asla dinlemiyor. 'Burayı yıkamazsınız' da dedi. Biz oğlumuz için her şeyimizi feda ettik. Emekli olduk. Bu adam yüzünden emekliliğimizi bile yaşayamıyoruz. İçimiz kan ağladı ama inşallah bundan sonra yaşamaya devam edeceğiz? şeklinde konuştu.

MAHALLEDE MUTLULUKTAN HALAY ÇEKİLDİ

Sadece ailenin değil, komşular da karara mutlu oldu. Asansörün yıkıldığını görenler evin önünde toplanıp halay çekerek kararı kutladı. Yıldız'a, İmar Kanunu'nun 32'nci ve 42'nci maddesi kapsamında gereken yaptırımlar uygulandı. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi tarafından suç duyurusunda da bulunuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel