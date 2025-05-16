Engelli Kardeşlerin Evi Valilik Tarafından Yenilendi

Engelli Kardeşlerin Evi Valilik Tarafından Yenilendi
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Muş'ta anne ve babalarını kaybeden üç engelli kardeşin evi, Vali Avni Çakır'ın talimatıyla onarıldı ve yenilendi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda, evin temel ihtiyaçları giderildi.

Muş'ta anne ve babalarını kaybeden 3 engellinin yaşadığı ev, Vali Avni Çakır'ın talimatıyla onarıldı.

Sunay Mahallesi'nde yaşayan Sait ve Mecbure Gezik çifti, 18 yıl önce 4 gün arayla hayatını kaybetti.

Çiftin engelli çocukları Bedri, Kadir ve Faruk Gezik'in yaşadığı evin onarılması ve eşyaların yenilenmesi için valilik tarafından çalışma başlatıldı.

Vali Çakır'ın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen çalışma sonucu ev onarıldı, yeni eşyalarla donatıldı.

Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, gazetecilere, aileyle yakından ilgilendiklerini söyledi.

12 gün süren çalışmayla evi onardıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaşadıkları evin temel sıkıntıları vardı. Doğal gaz imkanı yok. Tuvaleti, banyosu kötü durumdaydı. Mutfağı kullanılamaz haldeydi. Sayın Valimiz Avni Çakır'ın talimatlarıyla başlattığımız proje kapsamında 12 günde teknik çalışmaları tamamladık. Evimize doğal gaz aboneliği aldık. Evin zeminini düzenledik. Eşyalarda ciddi tahribatlar vardı. Uzun süredir kullanıldığı belliydi. Üç erkek kardeşin yaşadığı evi içini ve dışını yenileyerek kullanıma hazır hale getirdik. Güzel bir çalışma oldu."

Yetkililere teşekkür eden kardeşlerden Faruk Gezik ise "Allah devletimizden razı olsun. Evimizin tadilatını yaptılar, kapılarımızı değiştirdiler. Evimiz dört dörtlük oldu. Güzel bir evimiz oldu." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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