Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Antalya'da deprem! Sarsıntının şiddeti çevre illerde de hissedildi

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak
Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri

Üst düzey isimlerin hepsi istifa etti, atılan sloganlar sokakları inletti

Engelli Kadın, Kedisi İçin 30 Bin Lira Kredi Çekti

Engelli Kadın, Kedisi İçin 30 Bin Lira Kredi Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da yaşayan 43 yaşındaki bedensel engelli Aslıhan Demir, can yoldaşı kedisi Sütlaç'ın tedavisi için bankadan 30 bin lira kredi çekti. Sütlaç, ölümcül bir hastalığa yakalanınca Demir, çevresindekilerin dalgalarına rağmen tedavi masraflarını ödeyebilmek için böyle bir yol seçti. Demir, kesinlikle pişman olmadığını belirtiyor ve evcil hayvanların ailenin bir parçası olduğunu vurguluyor.

Kastamonu'da yaşayan 43 yaşındaki bedensel engelli Aslıhan Demir, "can yoldaşı" olarak gördüğü kedisi "Sütlaç"ı, 30 bin lira kredi çekerek tedavi ettirdi.

Cam kemik hastalığı nedeniyle 3 yaşında yürüme yetisini kaybeden Demir, 4 yıl önce Cide Atatürk İlkokulunda memur olarak çalışmaya başladı. Bir arkadaşının bakıma muhtaç halde bulduğu ve sosyal medya hesabından paylaştığı "Sütlaç"ı gören Demir, yavru kediyi sahiplendi.

Yalnız yaşadığı Cide'de en yakın arkadaşı olan "Sütlaç"ın, ölümcül viral hastalık olan "Kuru FIP" hastalığına yakalandığını öğrenen Demir, kedisinin tedavisi için gerekli parayı bulamayınca bankadan kredi çekti.

Çevresindekilerin kedi için kredi çekmesiyle dalga geçtiği Aslıhan Demir, şimdi kedisinin iyileşmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Aslıhan Demir, AA muhabirine, yürüme engelli olduğu için tekerlekli sandalye ile hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Sütlaç'ı iki aynce sahiplendiğini ve 2 yaşına geldiğinde rahatsızlığının başladığını anlatan Demir, "Ayağının üstüne basamaz oldu. Yemeden içmeden kesildi, kilo kaybetti. 4,5 kilodan 1,8 kiloya düştü. Kuru FIP teşhisi konuldu." dedi.

"Hiç pişman değilim kredi çektiğime. İyi ki de çekmişim"

Demir, hastalanması üzerine çok sevdiği kedisini kaybetmek istemediğini ve çözüm bulmaya çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Herhangi bir yerden yardım alamayınca 30 bin lira kredi çekip tedavi sürecini başlattım. Hatta bankadakiler 'Ne için' diye sorduğunda, 'Yakınımın sağlık gideri' dedim. Kredimin ardından tam 84 gün boyunca Sütlaç iğne oldu ve sağlığına kavuştu. 84 günün sonunda Sütlaç iyileşti. İyileşmemiş dahi olsa ben onun için elimden geleni yapmış olurdum. Hiç pişman değilim kredi çektiğime. İyi ki de çekmişim. Bakamayacaksanız almayın."

Kedisinin tedavi masraflarının 50 bin lirayı geçtiğini, kredi çektiği için çevresindekilerin kendisiyle dalga geçtiğini belirten Demir, "Bunu gören ve duyan bazı insanlar dalga geçtiler. 'Bir kedi için yapılır mı' diye. Çocuğunuzun olmadığını ve bir evlat edindiğinizi düşünün. Çocuk hastalandı diyelim, hasta diye geri mi vereceksiniz. Onu aldıysanız bakmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İşten her geldiğimde, beni kapıda karşılaması beni çok mutlu ediyor"

En yakın arkadaşının kedisi Sütlaç olduğunu ve onu kaybetmemek için her şeyi yapabileceğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Ailem Kastamonu merkezde yaşıyor. Ayda iki haftada bir Kastamonu merkeze ailemin yanına gidip gelirken Sütlaç'ı da yanımda getirip götürüyorum. Sağ olsunlar minibüste de sorun yaratmıyorlar. Sütlaç'ın benimle olmasından çok mutluyum. İşten her geldiğimde, beni kapıda karşılaması beni çok mutlu ediyor. Bir keresinde hastaneye gidecektim annemlere bıraktım 1 haftalığına evde kendimi çok yalnız hissettim. Bana arkadaşlık ediyor evde, onun yeri bende çok farklı. Artık benim ailemin ferdi oldu. Bence evcil hayvanlar aile ferdi. Bazı insanlar sırf cins olduğu için ücret karşılığında farklı ırklardan kedi ya da köpek satın alıyor. Satın almayın sahiplenin."

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
img

Gaga Bulut'tan pedofili içerik skandalı! Soruşturma başlatıldı
img

Küçük kıza yaptığı rezillik, mide bulandırdı
img

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.