Engelli istihdamı 12 kat arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2002'den bugüne kadar istihdam edilen engelli sayısının 12 kat arttığını söyledi.

Göktaş, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, ???????Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın 1 yıllık ara değerlendirme dönemini tamamladıklarını belirterek, izleme döneminde çok kıymetli geri bildirimler aldıklarını kaydetti.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına esas aldıkları temel ilkelerden birinin erişilebilirlik olduğunu dile getiren Göktaş, erişilebilirliğin engelli bireylerin haklarının korunmasında ve toplumsal hayata bağımsız bir şekilde katılmalarında kilit bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Erişilebilirliğin sadece fiziki yapılarla sınırlı olmadığına işaret eden Göktaş, bugün pek çok ürün ve hizmete erişimin dijital yollarla sağlanabildiğini, böyle bir dönemde engelliler için de yenilikçi, kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir çözümler sunan teknolojinin kullanımının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu dile getirdi.

Hem sahadan aldıkları geri bildirimler hem de eylem planının izleme sürecinde edindikleri deneyimlerin dijital erişilebilirliğin geliştirilmesine olan ihtiyacı gösterdiğini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu nedenle bugünkü toplantımızın gündem maddelerinden birini, 'Kamu Kurumlarının Web Erişilebilirliği' olarak belirledik. 2005 yılında çıkarılan 'Engelli Kanunu'nda bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilir olması tüm kurumlar için zorunlu hale getirilmişti. 2009 yılında taraf olduğumuz Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ile de bu durum devletimiz için bir yükümlülük haline geldi. Bu doğrultuda Bakanlık olarak, erişilebilirliğin sağlanması ve teşvik edilmesi için farkındalık ve eğitim çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı olarak ilan etmesi, erişilebilirliğin yaygınlaştırılmasına önemli bir ivme kazandırdı. Konunun farkındalığını artırmak amacıyla Bakanlık olarak Erişilebilirlik Yılı'nda 9 dalda adayların yer aldığı Erişilebilirlik Ödül Töreni'ni düzenledik. Engellilik alanındaki yol haritamız ise yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Günü'nde ilan ettiği 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi oldu."

"Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Genelgesi'nin taslağını hazırladık"

Bakan Göktaş, Erişilebilirlik Atölyelerinde kamu kurum ve kuruluşlarına, "Web Erişilebilirlik Standartları Eğitimleri" verdiklerini ifade etti.

Gelinen noktada, dijital erişilebilirliğin sağlanabilmesi için bir izleme sisteminin kurulmasının elzem olduğunu gördüklerini anlatan Göktaş, "Bu kapsamda Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Genelgesi'nin taslağını hazırladık. Genelgeyi kurumlarımızın görüşleri doğrultusunda en yakın zamanda tamamlayarak yayımlayacağız." diye konuştu.

Engelli bireylerin istihdamını artırmanın her zaman öncelikli hedeflerinden biri olduğuna işaret eden Göktaş, engelli istihdamında ana yöntemin kota yöntemi olduğunu söyledi.

Engellilerin memur olarak yerleştirilmelerinin 2012'den beri Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile yürütüldüğünü hatırlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"En son 19 Şubat'ta 2 bin 114 kişiyi kamu kurumlarına yerleştirdik. Diğer yandan atama işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 2002'den bugüne kadar istihdam edilen engelli sayısı tam 12 kat arttı. Yürüttüğümüz çalışmalarla bugün engelli memur sayısı 68 bin 396'ya ulaştı. Bu konuda önemli bir yol katetmiş olsak da engelli bireylerin çalışma hayatına ilişkin iyileştirmemiz gereken hususlar var. Bu hususlardan biri engelli bireylerin çalışma hayatında etkin bir şekilde yer alabilmeleri için toplumda engellilik konusunda farkındalığının artırılmasıdır."

Göktaş, engelli bireylerin istihdamının çok boyutlu ve çok taraflı bir süreç olduğunu belirterek, bu sürecin tüm yönleriyle bir sonraki kurul gündemine taşınması önerisinde bulundu.

Son 22 yılda engellilerin haklarının ve hayat standartlarının iyileştirilmesi için önemli adımlar attıklarını dile getiren Göktaş, aynı anlayış doğrultusunda engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini, her engelli vatandaşın kimseye ihtiyaç duymadan yaşamaları için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, öte yandan toplantı öncesi, devlet korumasında yetişen bedensel engelli milli bilek güreşçi Oya Aydın ile görüştü.

Aydın ile bir süre sohbet eden Göktaş, başarılarından dolayı milli sporcuyu tebrik etti. Bakan Göktaş, Aydın'ın "Olimpiyatlara inşallah sizinle birlikte de gideriz." talebine, "İnşallah sen de bizi mutlu edersin." karşılığını verdi.

Milli sporcu Aydın, Bakan Göktaş'a ebru sanatıyla hazırlanan bir tablo hediye etti.