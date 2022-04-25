Engelli imam, yaşam azmiyle örnek oluyor

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da imamlık yapan, ortopedik engelli İbrahim Bilinçli (53), hem meslek sevgisi hem de yaşama azmiyle takdir topluyor. Kur'an-ı Kerim'deki Abese Suresi'nden etkilenip, imamlığa başladığını belirten Bilinçli, "Engelleri aşmanın yolu, sevgidir. Sevgi ile engelleri aşacağız. Kulluğa kesinlikle engel yok. Durumumuz ve engellimiz ne olursa olsun, Rabb'imize karşı kulluk vazifemize devam edeceğiz" dedi.

İbrahim Bilinçli'nin, 10 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle vücudunun bir kısmı felç kaldı ve sol ayağında aksama oluştu. Hayatı bırakmayan, 4 çocuk babası Bilinçli, 35 yıl önce girdiği sınavları kazanıp, imam oldu. 25 yıldır da Kurtuluş Mahallesi'ndeki Ervah Camisi'nde imamlık yapan Bilinçli, hem mesleğine sevgisi hem de yaşama azmiyle dikkat çekiyor. Yüzde 68 ortopedik engelli raporu olduğunu belirten Bilinçli, gördüğü tedavilere rağmen sol kolunu kullanamadığını söyledi.

Engellerin sevgiyle aşılabileceğini vurgulayan Bilinçli, "Yüce Rabb'imizin bir ayet-i kerimesi var. Şöyle buyuruyor: Ölüm, size gelinceye kadar Allah'a kulluğa devam edin. Eğer ölüm gelince kadar Allah'a kulluğa devam edilecekse hayatta bu şekilde görevimin başında olmayı tercih ediyorum. Engelleri aşmanın yolu, sevgidir. Sevgi ile engelleri aşacağız. Kulluğa kesinlikle engel yok. Durumumuz ve engellimiz ne olursa olsun, Rabb'imize karşı kulluk vazifemize devam edeceğiz. Bu hadis de bu noktada bizi çok etkiliyor. Üzerimizde birtakım engellerin olması, ahirette mükafatının çok büyük olacağının hissiyatı ile bizi daha fazla kamçılıyor" dedi.

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