Engelli ikizlere beyzbol sopalı saldırı
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Silivri'de engelli ve epilepsi hastası olan ikiz kardeşler, sahilde otururken bir grup tarafından beyzbol sopalı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda ikizlerden biri baygınlık geçirdi. Saldırganlar ise polis tarafından yakalandıktan sonra serbest bırakıldı.
SİLİVRİ'de yüzde 60 engelli ve epilepsi hastası olan ikiz kardeşler yanlarındaki küçük kardeşleri ve kuzenleriyle sahilde otururken, bir grubun beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Cam şişelerin de kullanıldığı saldırıda darbedilen ikizlerden Ertan Ömür Bağrıyanık baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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