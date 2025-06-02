Engelli Hacı Adayından Azim Dolu Tavaf

- Beytullah aşkı engel tanımıyor

İki ayağı olmayan bir hacı adayının ihramı ile Kabe'deki azmi tavafa gelenleri heyecanlandırdı

MEKKE - Hac için mübarek beldeye gelen yüzbinlerce hacı adayı, Kabe-i Muazzama'yı dolduruyor.

Hac için mübarek beldeye gelen yüzbinlerce hacı adayı, Kabe-i Muazzama'yı dolduruyor. Bu sene 12 yaşından küçük çocuklara hac vizesi vermeyen Suudi Arabistan, yeni uygulamaları ile de dikkat çekti. Özellikle şehre hac vizesi olmayanları sokmayan Suudi Hac ve Umre Bakanlığı, Cenab-ı Hakkın misafirlerini rahat ettirmeye çalışıyor. Engellilere özel alanlar oluşturulurken, ancak azmi yüksek bazı engellilerin, şartları zorlayarak rükünleri tam yerine getirmeye çalışması dikkat çekiyor. İki ayağı olmadığı halde sakatların tavaf ettiği birinci kat yerine, zemin katta elleri üzerinde 7 şavt yapan bir hacı adayının metaf alanından ayrılışı herkesi duygulandırdı. Merdivenleri de tek başına yardım almadan çıkan genç hacı, tekerlekli sandalyesinin yukarıda beklediğini belirterek, sayı onunla yapacağını ifade etti. Beytullah yüz sürmek için zemin kattan tavaf etmeyi tercih ettiği düşünülen belden aşağısı olmayan gencin, büyük bir azimle merdivenleri tek başına kolları üzerinde çıkması, kameralara yansıdı.