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Engelli Girişimci Hatun Şahin, Hayvancılıkta Başarı Hikayesi Yazıyor

Engelli Girişimci Hatun Şahin, Hayvancılıkta Başarı Hikayesi Yazıyor
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Van'ın Gürpınar ilçesinde engelli birey Hatun Şahin, İŞKUR'un hibe desteğiyle başladığı hayvancılıkta 4 yılda hayvan sayısını 30'dan 74'e çıkardı. Devlet desteği ile geçim kaynağını hayvancılıktan sağlamaya başlayan Şahin, süt ürünleri ve kuzularını satarak ailesine katkıda bulunuyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Türkiye İş Kurumunun ( İşkur ) hibe desteğiyle 30 küçükbaş alarak hayvancılığa başlayan ortopedik engelli 24 yaşındaki Hatun Şahin, hayvan sayısını 4 yılda 74'e çıkardı.

İlçeye 21 kilometre uzaklıktaki Bağrıyanık Mahallesi'nde yaşayan yüzde 68 ortopedik engelli Şahin, 2020'de "Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" programından yararlanmak amacıyla İşkur'a başvurdu.

Hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanan Şahin, 30 koyun alarak başladığı besicilikte anne ve babasının yardımıyla hayvan sayısını 74'e çıkardı.

Kentte son 4 yılda 95 engelli, İşkur'un hibe programından yararlanarak hayvan sahibi oldu.

İşkur İl Müdürü Selma Biçek, hayvancılığı geliştirmek isteyen Şahin'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Hayvanlarımın sayısını artırmayı hedefliyorum"

Şahin, AA muhabirine, 2020'de devlet desteğiyle başladığı hayvancılığın hayatını değiştirdiğini söyledi.

Zamanla hayvanlarının sayısını 74'e çıkardığını ve bir kısmını sattığını belirten Şahin, " İşkur'un engellilere yönelik hibe desteğinden faydalanmama mahalle muhtarımız yardımcı oldu. Hazırladığım proje kabul edildi. 30 koyun aldım. Hayvanların bakımını annem ve babamla yapıyoruz. Erkek kuzuları satıyoruz. Annemin desteğiyle sağdığımız sütü peynir, cacık, tereyağı yapıyoruz. Elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlıyoruz. Hayvanlarımın sayısını artırmayı hedefliyorum. Bize bu imkanı veren devletimizden Allah razı olsun. İŞKUR görevlilerine teşekkür ederim." dedi.

"Engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

İŞKUR İl Müdürü Biçek ise yürüttükleri projeler sayesinde engellilerin kendi işlerini kurabildiğini ifade etti.

Kentte güzel işlere imza atıldığını dile getiren Biçek, şunları kaydetti:

"Hibe desteğinden faydalanan Hatun kardeşimizi ziyaret ettik. Kendisine 2020'de 30 küçükbaş hayvan hibe ettik. Hayvanlarına çok iyi bakmış, sayısını 74'e çıkarmış. Bunun mutluluğunu yaşadık. Ailesinin geçimini hayvanlarından elde ettiği sütü ve yaptığı süt ürünlerini satarak sağlıyor. Kuzularını satıyor. Hibe desteklerimiz her yıl olduğu gibi devam ediyor. Bu yıl da engellilerimizin başvurularını aldık. Değerlendirmeleri sürüyor. Projelerle engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Projelerimizin çıktılarını gördükçe gurur duyuyoruz. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız."

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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