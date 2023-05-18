ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HEYECANI

16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, engelli gençler bir günlüğüne temsili askerlik yaptı.

Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığı'na gelen adaylar, jandarma personeli tarafından karşılandı. Burada önce kayıt kabul işlemleri yapılan adaylar, daha sonra saç tıraşı olarak görevli personel eşliğinde üniformalarını giydi. Adaylar, yürüyüş yapıp, kısa bir eğitimin ardından yemin töreninin yapılacağı alana geçti. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan engelli gençler, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra hep birlikte yemin ederek asker olmanın sevincini yaşadı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu tarafından özel gereksinimli gençlere temsili terhis belgesi verildi. (DHA)