Engelli Gençlerin Askerlik Hayali Gerçekleşti

Davulla geldiler, kınayla uğurlandılar: 14 engelli gencin askerlik hayali gerçeğe dönüştü

Engel tanımayan vatan sevgisi: Burdur'da duygusal temsili askerlik töreni

Burdur'da 14 engelli genç temsili askerlik görevi için kışlaya uğurlandı

BURDUR - "Bir günlüğüne değil, ömür boyu yüreğimizle askeriz!" diyen 14 engelli genç, Burdur'da düzenlenen temsili askerlik töreniyle vatani görevlerini gururla yerine getirdi. Ellerine asker kınası yakılan gençler, anneleri için yazdıkları manilerle hem güldürdü hem duygulandırdı. Törene katılan herkesin gözleri doldu, kalpler aynı duyguda birleşti.

16 Mayıs Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Burdur'da düzenlenen törende, 14 engelli genç için adeta tam teşkilatlı bir asker uğurlama programı yapıldı. Davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlik, bir bayram havasında geçti. Gençler, ellerine yakılan kınalarla, protokol tarafından omuzlarına takılan "O Şimdi Asker" yazılı şallarla ve asker selamlarıyla bir günlüğüne de olsa vatani görev heyecanını yaşadı.

Gençler, daha sonra aileleri, protokol, muharip gaziler ve vatandaşlarla birlikte davul zurna eşliğinde 58. Piyade Eğitim Alayı'na yürüdü. Nizamiye kapısında komutanlar tarafından karşılanan gençler, burada kayıt işlemlerini tamamlayarak 4 saat sürecek temsili askerlik görevlerine başladı.

Askerlik hayali gerçekleşen oğlunu gururla uğurladı.

Oğlunun asker olmasının hayalini yıllardır kurduğunu dile getiren baba Zekeriya Çiçek, "Bugün bir rüya gerçekleşti. Gözyaşlarımı tutamadım. Oğlum yıllardır bu anı bekliyordu. Devletimize ve emeği geçen herkese minnettarım," dedi.

Programda Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır ve protokol üyeleri de gençlerin bu özel gününe eşlik etti.