Engelli Gençler, Mersin'de Temsili Askerlik Yaptı

Mersin'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aileleriyle komutanlığa giden engelli adayların kayıt kabul işlemleri yapıldı.

Daha sonra saç tıraşları yapılan engellilere, görevli personel eşliğinde üniformaları giydirildi.

Adaylar yürüyüş eğitimin ardından yemin töreninin yapılacağı alana geçti. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan adaylar, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra yemin etti.

Törenin ardından engelli gençlere temsili terhis belgeleri verildi.