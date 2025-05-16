Engelli Gençler, Mersin'de Temsili Askerlik Yaptı

Engelli Gençler, Mersin'de Temsili Askerlik Yaptı
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Mersin'de engelli gençler, 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında üniforma giyerek yemin etti. Aileleriyle birlikte Jandarma Komutanlığına giden adayların kayıt işlemleri sonrası, saç tıraşları yapıldı ve üniformaları giydirildi. Ardından yürüyüş eğitimi sonrası yemin törenine geçen gençler, temsili terhis belgelerini aldı.

Mersin'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aileleriyle komutanlığa giden engelli adayların kayıt kabul işlemleri yapıldı.

Daha sonra saç tıraşları yapılan engellilere, görevli personel eşliğinde üniformaları giydirildi.

Adaylar yürüyüş eğitimin ardından yemin töreninin yapılacağı alana geçti. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan adaylar, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra yemin etti.

Törenin ardından engelli gençlere temsili terhis belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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