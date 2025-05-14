Putin İstanbul'a gelmiyor

Putin, "İstanbul" ile ilgili kararını verdi
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz karar! Türkiye'ye füze satışına onay verdiler
İstanbul'da suya yüzde 10 zam

İstanbul'da suya zam yapıldı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Engelli Gençler İçin Temsili Askerlik Programı Düzenlendi

Engelli Gençler İçin Temsili Askerlik Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile BİEYDER işbirliğinde, 7 engelli genç için temsili askerlik ve kına yakma programı gerçekleştirildi. Katılımcılar, engelli bireylerin askerlik duygusunu yaşamasına yardımcı oldular.

Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) işbirliğinde, 1 günlük temsili askerlik yapacak 7 engelli genç için eğlence programı düzenlendi.

Öğretmenevi Düğün Salonu'ndaki programda, perşembe günü Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığında yemin törenine katılacak askerlere kına yakıldı. Kına yakılırken duygulanan bazı gençlerin gözyaşlarını anneleri sildi.

BİEYDER Başkanı Esra Geçim'in askerlerin künyelerini verdiği programda, engelli gençlerin boyunlarına ay yıldızlı "O şimdi asker" yazması asıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kentte bir dizi etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Engelli gençlerin yemin töreninde yer alacaklarını belirten Türkoğlu, "Engelli bireylerimizin mutluluğuna ortak olduk. 7 engelli bireyimiz asker olacaklar. Geleneğimizde askere giden gençlere kına yakılır. Biz de gençlerimize kınalarını yaktık. Askerlik duygusunu yaşayacaklar. Vatana bir gün de olsa hizmet edecekler." dedi.

Engelli bireyler, vatani görevlerini yerine getirecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programa, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Üsteğmen İsmail Benli, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray

Victor Osimhen tarihe geçti! Galatasaray 19. kez şampiyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.