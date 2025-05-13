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Engelli Gençler Asker Oldu

Engelli Gençler Asker Oldu
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde 14 engelli genç, bir günlük temsili askerlik yaparak yemin etti. Gençler, kamuflaj giyip askeri eğitim aldı ve terhis belgesi aldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 14 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

Aileleriyle Kara Hasan Paşa Kışlası'na gelen 14 engelli genç, saç tıraşı olup üniformalarını giymelerinin ardından eğitim alanına çıktı.

Gençlere, bölük komutanı ve astsubay tarafından yanaşık düzen eğitimi verildi, asker selamı öğretildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından temsili askerlik uygulaması kapsamında ant içildi.

Ayrıca gençlere, refakatçi askerler ve komutanların yardımıyla Milli Piyade Tüfeği tanıtıldı.

Programın sonunda engelli gençlere terhis belgeleri verildi.

Törene, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, askeri personel ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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