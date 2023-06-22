Engelli genç trafikte tartıştığı sürücü ve arkadaşları tarafından darp edildi

Antalya'da yüzde 70 zihinsel ve bedensel engelli Şahin Lafcı, trafikteki tartışmada "Ne bakıyorsun. Ben sinir hastasıyım" diyen sürücü ile 4 arkadaşı tarafından darbedildiğini belirterek, şikayetçi oldu.

ANTALYA'da yüzde 70 zihinsel ve bedensel engelli Şahin Lafcı (23), trafikteki tartışmada "Ne bakıyorsun. Ben sinir hastasıyım" diyen sürücü ile 4 arkadaşı tarafından darbedildiğini belirterek, şikayetçi oldu.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde oturan yüzde 70 engelli Şahin Lafcı, 19 Haziran günü saat 01.00'de elektrikli motosikleti ile mahallede gezintiye çıktı. Kafeler Caddesi'nde seyir halinde olan Lafcı'ya iddiaya göre 07 MYJ 47 plakalı hafif ticari aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü, "Ne bakıyorsun" diye laf attı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilden inen 5 kişi Şahin Lafcı'yı darbetti. Durumu fark eden esnaf olaya müdahale edip, tarafları ayırdı.

Selamet Lafcı da oğlunun başına gelenleri duyunca şaşkınlık yaşadığını belirterek, sorumluların en ağır cezayı alması için hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi.