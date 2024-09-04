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Engelli Genç Polis Üniformasıyla Göreve Çıktı

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Kırıkkale'de polis olmayı hayal eden zihinsel engelli Caner Torlak, kendisine hediye edilen polis üniformasıyla temsili olarak göreve çıkarıldı. Ailesi ve polislerin ziyaretiyle gerçekleşen bu an, büyük mutluluk yaşattı.

Kırıkkale'de polis olmayı ve üniforma giymeyi hayal eden 20 yaşındaki zihinsel engelli Caner Torlak, kendisine hediye edilen polis üniformasıyla bir süre temsili göreve çıkarıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, engelli Caner ve ailesini Selim Özer Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, daha önce polis olmak istediğini söyleyen Caner'e polis kıyafeti hediye edildi. Ardından polislerin getirdiği pastadaki mumlara üfleyerek üniformayı giyen Caner, ekip aracıyla ilk görevine çıktı.

Anne Dilek Torlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce markete gelen bir polise çocuğunun da üniformaya karşı zaafının olduğunu söylediğini belirtti.

Caner'in üniforma giyme hayalinin olduğunu anlatan Torlak, "Evladımız özel bir çocuk olduğu için üzülüyoruz. İki oğlum oldu, ikisi de engelli. Biri öldü, biri de Caner. Bundan dolayı hayalimizi gerçekleştirmek istedik. Allah razı olsun hayalimiz gerçekleşti. Polisler Caner'e üniforma getirdiler, en çok sevdiği şey. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Baba İdris Torlak da polislerin bugün tarif edilemeyecek mutluluk yaşattıklarını dile getirdi.

Ekiptekilerin oğluna polis üniforması giydirdiklerini ifade eden Torlak, "Bizi de ziyaret edip çok mutlu ettiler. Oğluma pasta getirip kestiler. Allah hepsinden razı olsun. Tarifi yok bu mutluluğun. Devletimizin her zaman yanımızda olduğunu hissetmek gurur verici. Devletimize sonsuza kadar teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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