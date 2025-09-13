Engelli Genç, Jandarma Üniforması Giyme Hayalini Gerçekleştirdi
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, fiziksel engelli Berat Asaf Yeniçeri'nin jandarma üniforması giymek isteyen hayalini gerçekleştirdi. Tuğgeneral Veysel Yanık tarafından ağırlandığı anlar büyük bir heyecanla karşılandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığında, bir engelli gencin askeri üniforma giyme hayali gerçeğe dönüştürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekibi, fiziksel engelli Berat Asaf Yeniçeri'nin Jandarma Teşkilatı üniformasına olan merakını ve üniforma giymek istediğini öğrenmesi üzerine, harekete geçti.
Üniforma giydirilen Yeniçeri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık tarafından karşılanarak ağırlandı.
Büyük heyecan yaşayan Yeniçeri, daha sonra envanterde bulunan araçları yakından inceleme fırsatı buldu.
Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel