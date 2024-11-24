Engelli Genç Hastanede Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde rahatsızlanan 23 yaşındaki sağır ve dilsiz engelli genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde rahatsızlanan engelli genç, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sağır ve dilsiz olan Davut Ö. (23) rahatsızlandığı gerekçesiyle yakınları tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Davut Ö, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.