Engelli durak çalışanını 'taksi yok' diye darbetti
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ANKARA'nın Mamak ilçesinde, H.K. (35), taksi olmadığı gerekçesi ile durağın görevlisi bedensel engelli O.E.'yi (65) darbetti. Olay, güvenlik kamerası kaydına yansıdı.
Engelli durak çalışanını 'taksi yok' diye darbetti
ANKARA'nın Mamak ilçesinde, H.K. (35), taksi olmadığı gerekçesi ile durağın görevlisi bedensel engelli O.E.'yi (65) darbetti. Olay, güvenlik kamerası kaydına yansıdı.
Olay, dün saat 00.15 sıralarında Bahçelerüstü Mahallesi Merkez Taksi Durağı'nda meydana geldi. Taksi istek çağrılarına bakan bedensel engelli O.E., telefonla taksi isteyen H.K.'ye araç olmadığını söyledi. Duruma sinirlenen H.K., telefonda yaşanan tartışmanın ardından durağa gelerek O.E.'yi darbetti. Güvenlik kamerası kaydına da yansıyan olayda, H.K., O.E.'yi dakikalarca darbettikten sonra duraktan ayrıldı. O.E. ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan O.E. tedaviye alındı. Polis ekipleri, H.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntü dökümü:
- Olay anı
- Taksi durağı
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Alper ŞAŞMAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,