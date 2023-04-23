ENGELLİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARA, ÇADIRDA TİYATRO GÖSTERİSİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Malatya'da, evleri hasar aldığı için aileleriyle birlikte çadırda yaşayan depremzede engelli çocuklara moral olmak için gönüllü depremzede tiyatrocular, tiyatro gösterisi yapıyor. Çadırlara giden tiyatrocular, çocukları mutlu ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerden Malatya'da, gönüllü depremzede tiyatro oyuncuları çadır ve konteynerlerde kalan çocuklara moral olmak için tiyatro gösteri yapıyor. Nasrettin Hoca, Hacivat Karagöz ve çeşitli sevimli kostümler giyen gönüllüler, depremzede engelli çocukları mutlu ediyor. Depremzede çocuklar için yapılan tiyatral gösteriler çocukların yüzünü güldürüyor. Tiyatro oyuncuları, hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla engelli depremzede çocukların da kaldıkları çadırlarda gösteriler yaparak depremin izlerini unutturmaya çalışıyor.

'KAHRAMAN OLMAK İÇİN BİR YILDIRIMDAN HIZLI OLMAYA GEREK YOKTUR'

Tiyatro oyuncusu Ömer Konakçı, hangi şart ve koşulda, olursa olsun insanların sanatçıların elinde her duyguyu seyre dalar ve hislerini derinden anladıklarını belirterek, "Bunun en büyük örneğini 6 şubat depremi sonrasında gördük. Yarınlarımızın umudu çocuklarımıza sahne alan tiyatrocu arkadaşlarımız sayesinde gülümseme ve güveni yaşatabildik. Tiyatro sanatçısı ve sahnesiyle bu zor günlerimizde etkilenen çocuklarımızın korkan küçük yüreklerine dokunarak onlara gülümsemenin ve mutluluğun kapısını açmıştır. Bazen kahraman olmak için bir yıldırımdan hızlı olmaya gerek yoktur, ya da dünyayı yaklaşan bir beladan kurtarmaya, bazen bir çocuğun gözünde ışık kalbinde mutluluğu olmak da Kahramanca bir iştir. Yeri ve zamanı bu işi zor kıldığı halde mesleğini icra etmeye sanatın iyileştirici gücünü çocukların yüreğine taşımaya çalışan Kahraman ekibime sonsuz teşekkür ederim" dedi. Engelli depremzede çocukların yakınları bu depremi buruk geçirdiklerini, ancak tiyatro gösterileri ile çocuklarının yüzlerinin güldüğünü söyledi.