Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Dikkat Çekti

Dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için dalış gerçekleştirdi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkılan evlerinin enkazında kalması sonucu iki bacağını kaybeden Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Koçak, Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla ilgili farkındalık oluşturmak için harekete geçti.

Koçak, Marmara Depremi'nin ardından fay hattının Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'nda yer alan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle oluşan "su altı şehri"ne eğitmen Cihan Arslan ile dalış yaptı.

Suyun 24 metre derinliğindeki yatık çınar ağacına ulaşan Koçak ve Arslan, Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

İkili ayrıca, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle 2018'de Filistin'de çıkan olaylarda İsrail askerlerince öldürülen, direnişin sembollerinden biri haline gelen engelli Fadi Ebu Salah'ın görselinin yer aldığı, "Her mücadele engellerle doludur, zafer o engeli aşanlarındır." yazılı pankart açtı.

Koçak, yaklaşık 40 dakika süren dalışla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına su altından dikkati çekti.

Dalışın ardından kumsala çıkan Koçak ve beraberindeki dalgıçlar, çevredekilerin ilgisiyle karşılaştı.

"Filistin'deki insanlık ayıbını ve soykırımı şiddetle ve nefretle kınıyoruz"

Ufuk Koçak, AA muhabirine, Filistin'de yaşanan akılalmaz insanlık dramına hem Türkiye'nin hem de dünyanın dikkatini çekmek istediklerini söyledi.

Bu amaçla dalış gerçekleştirdiklerini belirten Koçak, şunları kaydetti:

"Dünyanın kör, sağır, dilsiz ve ikircikli tavırlarına inat, Kocaeli'deki tüm engelli dernekleriyle Kocaeli Kent Konseyi Engelsiz Meclisi olarak Filistin'deki bu insanlık ayıbını ve soykırımı şiddetle ve nefretle kınıyor, avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Filistin özgürdür, özgür kalacak. Açtığımız pankartta Fadi Ebu Salah gözüküyor. Fadi Ebu Salah, İsrail'in faşist saldırılarında, iki bacağını kaybetmesine rağmen tekerlekli sandalyesinde direnişine devam etti. Geçtiğimiz yıllarda da şehit oldu. Bu vesileyle şehit Fadi Ebu Salah'ı da anmış bulunuyoruz."

Koçak, Gazze'de yaşananlarla ilgili farkındalık oluşturulmasının önemini vurgulayarak, "Fiziki konumlarımız, koşullarımız ne olursa olsun, böyle bir insanlık vahşetinin karşısında gücümüz yettiği kadar direneceğimizi tüm dünyaya bildirmek istiyoruz." dedi.