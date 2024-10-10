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Engelli Çocuklarıyla Hastaneye Gitmek İsteyen Aile, Otobüsü Durdurdu

Engelli Çocuklarıyla Hastaneye Gitmek İsteyen Aile, Otobüsü Durdurdu
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Bursa'da engelli çocuklarıyla hastaneye gitmek isteyen bir çift, dolu olduğu için binemedikleri belediye otobüsünün önüne oturarak otobüsün hareket etmesine izin vermedi. Yaşanan olay cep telefonu ile kaydedildi.

BURSA'da dolu olduğu için engelli oğulları ile binemedikleri belediye otobüsünün önüne geçen çift, yola oturup aracın hareketine izin vermedi. O anlar cep telefonuyla kayda alınırken, bazı yolcuların inip yer vermesiyle otobüse binen çift ve engelli oğulları hastaneye gitti.

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Atatürk Caddesi- Bursa Şehir Hastanesi seferini yapan H/4 numaralı BURULAŞ'a ait belediye otobüsü, Gençosman durağında durduğu sırada, bir çift, tekerlekli sandalyedeki engelli oğullarıyla araca binmek istedi. Orta kapıdaki engelli rampasını açmak isteyen çift, otobüs dolu olduğu için binemezken, şoför de kapıları kapattı. Bunun üzerine otobüsün önünü kesen çift, şoföre kapıyı açmasını söyledi. "Bir kişilik bile yer yok" diyen şoför yer olmadığı için kapıyı açmak istemedi. Çift ise "Hastaneye gideceğiz, kapıyı aç" diyerek, otobüsün önüne oturup, hareket etmesine izin vermedi.

O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, çiftin çocuklarıyla otobüse binebilmesi için ise bazı yolcular araçtan indi. Engelli oğullarıyla hastaneye gitmek isteyen anne babanın binmesiyle otobüs seferine devam etti.

Haber: Esra TÜRKER- Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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