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Engelli çocuklarına adanmış annelerin özverisi

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Siirt'te Nazı Erdoğmuş ve Şırnak'ta Behiye Ürün, engelli çocuklarına hayatlarını adayan annelerdir.

Siirt'te, doğduktan bir süre sonra gelişen hastalık nedeniyle 10 çocuğundan 3'ünü kaybeden Nazı Erdoğmuş 4'ü engelli 7 çocuğuna, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Behiye Ürün de 3'ü engelli 10 çocuğuna hayatını adadı.

Siirt'te yaşayan Nazı Erdoğmuş'un 10 çocuğundan 7'si doğduktan bir süre sonra gelişen rahatsızlık nedeniyle yaşamını bedensel ve zihinsel engelli olarak sürdürdü.

Çocuklarından 3'ünü kaybeden Erdoğmuş, sağlıklı 3 çocuğu ile zihinsel ve bedensel engelli Diyar (17), Mücahit (22), Mehmet (26) ve Leyla'ya (29) özveri ile bakıyor.

Fedakar anne, eşi Mehmet Erdoğmuş'un da yardımıyla çocuklarının beslenme, temizlik gibi her türlü ihtiyacını özenle karşılıyor.

Erdoğmuş, AA muhabirine, çocuklarının sağlık durumunu takip etmek için kış aylarını kent merkezinde, yaz aylarını ise Pervari ilçesindeki köylerinde geçirdiklerini belirtti.

Engelli çocuklarının bakımında eşinin ve sağlıklı bir oğlunun kendisine destek olduğunu anlatan Erdoğmuş, çocukları ile sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar ilgilendiğini, onların yanında uyuduğunu ifade etti.

Nazı Erdoğmuş, şunları söyledi:

"Gece kalkıyor, onlara su veriyorum, onları çeviriyorum. Onlar her şeyi biliyor, hissediyor. Hasta olduğumda üzülüyor, hatta ağlıyorlar. Hastaneye gitmem gerektiğini söylüyorlar. Allah devletimizden razı olsun. Engelli maaşı alıyoruz, hiçbir sıkıntımız yok, sadece evimiz yok, ondan zorlanıyoruz. Küçük ve müstakil bir evimiz olsaydı çocuklarımı bahçeye çıkarabilirdim. En büyük mutluluğum çocuklarımın mutluluğudur. Onların mutlu olması ve yüzlerinin gülmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

"Devlet bize çok yardımcı oldu"

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki 10 çocuk annesi Behiye Ürün, zamanının büyük bölümünü engelli 3 çocuğu ile geçiriyor.

Ürün'ün, zeka geriliği ve kalıcı beyin hasarına neden olabilen genetik fenilketonüri (PKU) hastalığıyla dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Dünya bedensel ve zihinsel engelli, 17 yaşındaki kızı Sabriye görme ve bedensel engelli, 8 yaşındaki kızı Deniz ise zihinsel engelli olarak yaşamını sürdürüyor.

Fedakar anneye engelli çocuklarının bakımında eşi Halil Ürün ve gelini destek oluyor.

2 torunu da bulunan Behiye Ürün, iki çocuğundaki engeli geç fark ettiklerini, bunun için tedavilerinin zorlaştığını söyledi.

Kızı Deniz'in engelli olduğunu fark ettiklerinde doktora götürdüklerini ve rehabilitasyon sürecine başladıklarını anlatan Ürün, "Çok şükür küçük kızım erken tedavi olduğu için diğerlerine nazaran çok daha iyi. Rehabilitasyona gidiyor. Gelişim göstererek inşallah çok daha iyi olacak. Allah razı olsun, devlet bize yardımcı oldu. Çocuklara maddi ve manevi desteğin yanı sıra ilaçlarını da veriyorlar. Eğer bu destek verilmemiş olsaydı, çok daha zorlanacaktık. Ömrümün sonuna kadar onlara bakmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Ürün'ün kızı Cihan Ürün Yılmaz da (32) annesinin engelli kardeşlerine büyük bir fedakarlıkla baktığını, annesinin bu çabasını takdir ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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