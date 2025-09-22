Engelli Çocukları İçin Müstakil Ev Yaptırmak İsteyen Aile Dolandırıldı

ANTALYA'da yaşayan Ayşegül (48) ve Vezir Kılınç (54) çifti, engelli çocukları Ahmet (29) ve Mert Kılınç'ın (21) daha rahat yaşaması amacıyla müstakil ev yaptırmak için M.Ş. ile anlaştı. Ödemenin büyük bölümünü yapan Kılınç ailesi, geçen 4 yıla rağmen ev yapılmayınca M.Ş.'den şikayetçi oldu.

Kepez ilçesinde yaşayan Ayşegül ve Vezir Kılınç çiftinin Mert ve Ahmet ismini verdikleri iki çocukları, engelli dünyaya geldi. Zihinsel ve ortopedik engelleri bulunan iki kardeş, korkularından dolayı merdiven çıkamamaya başladı. Apartman hayatına da adapte olamayan 2 kardeş için Kılınç çifti, memleketleri Isparta'da müstakil bir ev yapmaya karar verdi. Yıllarca yaptıkları birikimle aldıkları araçlarını satan Kılınç çifti, evi yaptırmak için M.Ş. ile 2021 yılında anlaştı. Vezir Kılınç, yapılacak ev için belirlenen 350 bin liranın 265 bin lirasını M.Ş.'ye peşin ödedi. Başlayan inşaat, bir süre sonra durdu. Aradan geçen zamana karşı inşaat tamamlanmayınca Kılınç, bu süreçte kendisini oyalayıp, dolandırdığı iddiasıyla M.Ş. hakkında şikayetçi oldu.

'BİR SONUCA ULAŞAMIYORUZ'

Vezir Kılınç, "Isparta'da bir arsam vardı. 2 engelli çocuğum olduğu için oraya müstakil ev yaptırma ihtiyacı duyduk. Çocuklarım dairede rahat hareket edemiyor. En azından müstakil evde daha rahat yaşarlar diye düşündük. Çocuklarımız rahat ettiğinde biz rahat ediyoruz. 2021 yılında anahtar teslim 350 bin liraya anlaştık. O günden bugüne ilerleme olmadı. Evimizi tamamlamadığı için sıkıntılar yaşıyoruz. Bu kişi, sürekli bizi bugüne kadar oyaladı. Kendisinden şikayetçi oldum. Sonrasında beni arayarak 'Şikayetini geri çek, evini yapayım' dedi ama bir sonuca ulaşamıyoruz" dedi.

'ARABAMIZI SATTIK'

Evin tamamlanmasını istediğini söyleyen Kılınç, "350 bin liraya anlaştık; o zaman 265 bin lirasını ödedim. İnşaata başladı ama sonrasında yarım bıraktı. Sorduğumda 'Ekonomik sıkıntım' var diyerek yapmadığını söyledi. 2023 yılında inşaatta ilerleme olmadığı için dava açtım. Bu rakamlar bizim birikimimizdi. Arabamız vardı onu satıp, bedel olarak ödedik" diye konuştu.