Engelli çocuklar ve gençler lunaparkta eğlendi - Haberler

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Engelli çocuklar ve gençler lunaparkta eğlendi

AA - Mehmet Karakaş - Güncel
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Engelli çocuklar ve gençler lunaparkta eğlendi

Sakarya'da engelli çocuk ve gençler, lunaparkta keyifli vakit geçirdi.

Sakarya'da engelli çocuk ve gençler, lunaparkta keyifli vakit geçirdi.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği (SAKENDER) tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar ve gençler, Sakarya Park'ta kısa süre önce hizmete açılan lunaparka götürüldü.

Engelli bireyler, çarpışan oto, gondol, dönme dolap, mini tren ve diğer eğlence araçlarında doyasıya eğlendi. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi Derneği (SAKTİM) gönüllüleri de yardım için hazır bulundu.

Dernek Başkan Aslı Çam, engelli bireylere yönelik faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, "Amacımız sadece üyelerimize ve ailelerine hizmet etmektir. Onların engelsiz yaşamda yerini almaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Mehmet Karakaş - Güncel

Sakarya, Engelli, Güncel, Haberler

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