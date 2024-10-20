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Engelli Çocuklar İçin Eğlence Programı Düzenlendi

Engelli Çocuklar İçin Eğlence Programı Düzenlendi
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Erzurum Zihinsel Özürlüler Derneği, engelli bireylerin topluma kazandırılması amacıyla eğlence programı düzenledi. Dernek Başkanı Şaban Hepekbiç, etkinlikte engelli çocuklara yönelik toplumsal duyarlılığın arttırılması gerektiğini vurguladı.

Erzurum Zihinsel Özürlüler Derneği tarafından eğlence programı organize edildi.

Dernek Başkanı Şaban Hepekbiç, dernekte düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kendisinin de engelli çocuğunun olduğunu söyledi.

Hepekbiç, zihinsel engelli bireylerin topluma kazandırılması gerektiğini belirterek, "Bu özel çocuklarımızın toplumsal yaşama katılım sağlamaları önündeki engelleri kaldırma, sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarma, yeterli kaynak ve uzmanları bu konuya yönlendirmek hepimizin ahlaki sorumluluğudur." dedi.

Özellikle engelli çocuklar için daha hassas olunması gerektiğini ifade eden Hepekbiç, şunları kaydetti:

"Bu özel çocuklarımız için yapacaklarımız belki sınırlı olabilir ama ufkumuzu her daim geniş tutmalıyız. Bizle birlikte olup topluma girmek isteyen engellilerin 'biz de varız' çığlığına kulak asmalıyız. Bu özel çocuklar için yaptıklarımızı aslında toplum için yaptığımızı aklımızdan çıkarmayalım. Şunu da unutmayalım ki en büyük engel sevgisizliktir."

Daha sonra zihinsel engelli bireyler, programda dans edip, palyaço ile çeşitli oyunlar oynadı ve gönüllerince eğlendi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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