Engelli Çocuk Annesi Safiye Yarbil, Evde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu

Eskişehir'de 70 yaşındaki Safiye Yarbil, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, zihinsel engelli oğlu U.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ESKİŞEHİR'de 2 engelli çocuk annesi Safiye Yarbil (70), evde, boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, birlikte yaşadığı yüzde 80 zihinsel engelli oğlu U.Y. (44) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın 1'inci katında oturan yüzde 80 zihinsel engelli U.Y., iddiaya göre, amcasının evine giderek, birlikte yaşadığı annesi Safiye Yarbil'in yerde hareketsiz yattığını söyledi. Eve gelen yakınları, 2 çocuk annesi Safiye Yarbil'i, boğazından bıçakla yaralı halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Safiye Yarbil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, U.Y., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, eşinin vefat ettiği bildirilen Safiye Yarbil'in diğer oğlunun da engelli bakımevinde yaşadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
