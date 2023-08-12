Engelli çocuğuna kötü muamele iddiasıyla adli süreç başlatıldı
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İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de engelli çocuğuna kötü muamelede bulunduğu öne sürülen şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi. Şüphelinin kelepçe takarak kötü muamelede bulunduğu iddiaları üzerine yapılan inceleme sonucunda adli süreç başlatıldı ve mağdur çocuk koruma altına alındı.
İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de engelli çocuğuna kötü muamelede bulunduğu öne sürülen şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, G.A. adlı şüphelinin 22 yaşındaki engelli çocuğu E.Ö'ye kelepçe takarak kötü muamelede bulunduğu iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.
Yapılan inceleme sonucunda G.A. hakkında adli süreç başlatıldığı, kötü muameleye uğradığı belirlenen E.Ö'nün koruma altına alındığı kaydedildi.
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