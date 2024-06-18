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Engelli çocuğu için yaptığı asansörün halatı kopan kişi yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde engelli çocuğu için evine yaptığı asansörün halatının kopması sonucu düşen kişi yaralandı. H.D., asansörle beton zemine düşerek bacağını kırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde engelli çocuğu için evine yaptığı asansörün halatının kopması sonucu düşen kişi yaralandı.

Tepecik Mahallesi Defne Sokak'taki iki katlı evin ikinci katında yaşayan H.D. (54), engelli çocuğunun merdivenden çıkmakta zorlanması nedeniyle asansör düzeneği kurdu.

Asansörü kendisi de kullanan H.D, evine çıkacağı sırada halatın kopması sonucu asansörle beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve bacağı kırılan H.D. tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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