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Engelli çocuğa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

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Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Şemdinli ilçesinde yaşayan engelli çocuğa akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, Karataş'ın en büyük hayalinin akülü arabasıyla okula gitmek ve arkadaşlarıyla gezmek olduğunu söyledi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Şemdinli ilçesinde yaşayan engelli çocuğa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen tekerlekli sandalye Karataş'a teslim edildi.

Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, Karataş'ın en büyük hayalinin akülü arabasıyla okula gtimek ve arkadaşlarıyla gezmek olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli insanlara destek olmak için çalıştıklarını belirten Aydoğdu, "Karataş'ın ihtiyaçları için bize ulaşan ailemizin talebini yerine getirdik. Hayırseverlerden gelen yardımlarla aldığımız sandalyeyi kendilerine ulaştırdık. Amacımız coğrafya tanımaksızın tüm insanlara ulaşmak. Özel gereksinimli arkadaşlarımızı topluma kazandırmak için çalışıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karataş'ın ailesi de dernek yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Şemdinli Karataş Gençlik Hakkari Güncel Haberler

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