Engelli çiftin yaşam azmi

MUŞ'ta, 16 yıl önce hayatlarını birleştiren, her ikisi de 2 yaşında geçirdikleri çocuk felci nedeniyle yüzde 80 bedensel engelli olan Sadettin (50) ve Aliye Şavlı (51) çifti, evlilikleri boyunca tüm engelleri birlikte aştı. Çift, şimdi hem çocuklarını büyütüyor hem de örnek yaşamları ile takdir topluyor. Sadettin Şavlı, "Eşim bugüne kadar hem spor hem ev konusunda bana yardımcı oldu ve destek verdi. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı" dedi.

Sadettin Şavlı, 2 yaşında çocuk felci geçirince yüzde 80 bedensel engelli kaldı. Engelli bir birey olarak hayatını sürdüren Şavlı, 20'li yaşlarında Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) ile tanıştı. Uzun süre burada basketbol oynayan Şavlı, 2005 yılında takımı ile Şanlıurfa'ya gitti. Şavlı, burada maçı seyretmeye gelen kendisi gibi yüzde 80 bedensel engelli Aliye ile tanıştı. 2006 yılında evlenen çiftin, 2007'de Furkan (15), 2011'de ise Serkan (11) adlı 2 çocukları oldu. Büyük bir sevgi ile bağlanan Şavlı çifti, şimdi hem çocuklarını büyütüyor hem de örnek yaşamları ile takdir topluyor.

Eşi gibi 2 yaşında çocuk felci geçirdiğini belirten Aliye Şavlı ise "Eşim ile aynı kaderi paylaşıyoruz. Eşim Şanlıurfa'ya maça geldi. İzlemeye gitmiştim, maçta tanıştık. 2016 yılında evlenerek, hayatımızı birleştirdik. Çok şükür, şu an iki tane erkek çocuğum var. Ben eşime, eşim bana destek oluyor. Hayatımızı bu şekilde geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.