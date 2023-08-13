Engelli Çiftin Çalınan Motosikletine Yeni Bir Tane Alındı

Bedensel engelli çağrı merkezi çalışanı Faruk Malak'ın, 35 bin TL kredi çekip, aldığı motosiklet 4 Ağustos'ta, Beyazlar Mahallesi'ndeki evinin önünden çalındı. Hırsızlık anları kameraya yansırken, polis de şikayet sonrası çalışma başlattı. Faruk Malak ile kendi gibi bedensel engelli eşi Seher Malak mağdur olurken, DHA'nın haberi sonrası Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi çift için harekete geçti. Malak çiftine motosiklet alınıp hediye edilirken, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, aileyi evinde ziyaret etti.

'9 GÜNDÜR KIZIMI PARKA GÖTÜREMEMİŞTİM'

Faruk Malak, yeni motosiklete kavuştuğunu için mutlu olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman engelimin arkasına geçmedim. Allah bana ayak vermemiş olabilir fakat azim, zeka ve güç vermiş. Çalışarak bir şekilde ailemi geçindiriyorum. Çalınan motosikletimin yerine yenisi getirildi, Allah sizlerden razı olsun. Çalınan motorum kırmızıydı; bu da beyaz oldu, daha güzel oldu. 9 gündür kızım Ecrin'i parka götürememiştim. Artık onu da götürebileceğim için mutluyum" dedi. 'DEVLET TÜM VATANDAŞLARIN YANINDADIR'

Vali Kemal Çeber ise "Basında yer alan haber ile ailemizden haberdar olduk. Onları üzüldüğü konu, bizi de çok üzdü. Fatma hanım bana haberi gönderdi. 'Böyle bir haber var, çok üzüldüm' dedi. Okuyucuna ben de çok üzüldüm. Ama üzüntüyle yetinmeyip gereğini yapmaya karar verdik. Ailemize motor alıp, iade edildi. Ailenin diğer ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Bu üzücü olay vesilesi ile böyle hoş bir aile ile tanışmış olduk. Devlet görüldüğü gibi tüm vatandaşların yanındadır. İhtiyacı olan bizlere başvurabilir" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de basın aracılığı ile konuyu öğrendiğini aktarıp, "Durumu öğrenince hemen valimiz ve arkadaşlarımızla görüştüm. Bizim zaten engelliler ile ilgili daire başkanlığımız var. Arkadaşlarımıza, 'Hemen gidelim, bize düşen ne ise yapalım' dedim. Hemen ailenin tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Ailemiz, çocuklarını güzel yetiştirmek istiyor. Biz de onlara destek oluyoruz. Günün sonunda mutlu olmak bizim için önemliydi" dedi.