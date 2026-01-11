Milletvekili Kasapoğlu, TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nu değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığında Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Aksaray, Amasya, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat'tan temsilciler katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Kasapoğlu, güzel ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Engelli bireylerin dertlerini dinleyip çözüm önerilerini konuştuklarını anlatan Kasapoğlu, "Engellilik konusu bir güne mahsus bir konu değil. Böyle bir konu olmamalı. Bilakis herkesin yılın her günü, her anı bu konudaki sorumluluğunu bildiği, bu konudaki sorumluluklarının idrakinde eylemler ortaya koyduğu ve çıtanın her geçen gün yükseltildiği bir konu olmalı." diye konuştu.

Bu konuda çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kasapoğlu, komisyonun farklı partileri bir araya getirdiğini ve demokrasinin de gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

"Vatandaşımızın her birine temas etme hedefiyle çalışıyoruz"

Kasapoğlu, sahada kendilerine ulaşamayan tek bir kişi kalmayana dek dinleyeceklerini ve erişilebilirliği önceleyen bir komisyon olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın her birine temas etme hedefiyle çalışıyoruz. Erişmek isteyen herkesin bize erişebildiği bir süreci yönetiyoruz. Bu noktada da hakikaten mutluyuz. Önümüzdeki günlerde bir portalla, parlamento olarak vatandaşımızın karşısına çıkacağız. Bu portal da her daim vatandaşımızın bu konudaki talebini, sıkıntısını, temennisini aktarabileceği bir ortam olacak. Onu da çok yakında paylaşacağız."