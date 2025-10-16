Engelli Bireylerin Sorunları Araştırılıyor

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Kasapoğlu, komisyonun 3 ana eksende çalıştığını belirterek, "Birincisi, Parlamentomuzun katılımı bizim için çok kıymetli. Tüm Parlamentoya resmi bir yazı gönderdik. Her bir milletvekilinin seçim bölgesindeki engelli bireylere dair sorunları tespit etmesine, gözlemlerini aktarmasına ve bu anlamda çözüm önerilerini, yerel uygulamalarla ilgili konuları hem iyi uygulamaları hem sorunların tespiti noktasındaki çalışmalarını, bilgilerini, gözlemlerini paylaşmalarını talep ettik. Bu katılımcı ruhumuz için çok ama çok kıymetli. Kısmi geri dönüşler geldi, halen geri dönüşler gelmeye devam ediyor. Bir diğeri ise komisyon üyelerimize yönelikti. Tüm üyelerimize gönderdiğimiz yazıda tatil dönemini aktif bir saha gözlemine dönüştürme noktasındaki talebimizi bu anlamda yereldeki sivil toplum, engelli bireyler, aileleri ve özellikle yerel yönetim temsilcileriyle teması özellikle vurguladık. Bu sadece bir Meclis çalışması değil, bir saha çalışması. Bu resmi çalışma sürecinde de güçlendirerek devam edeceğiz ve tabii ki paylaşılan notlar, gönderilen raporlar hem iyi uygulama örnekleri hem karşılaşılan sorunlar bizim çalışma haritamızın temelini oluşturuyor. Diğer bir eksenimiz, yerel yönetimlerdi. Valiler odaklı, kamu kurum kuruluşlarıyla 81 ile çok geniş kapsamlı bir çalışma gönderdik ve bu anlamda engelli bireylerimizin yaşamına dair kapsamlı bir saha analizi talep ettik" ifadelerini kullandı.

'ORTAK AKILLA BU SU SÜRECİ BAŞARIYLA FARKLI BİR NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ'

Komisyonun yaptığı çalışmalardan bahseden Kasapoğlu, "Komisyonumuz sadece teknik bir masa değil, toplumsal ricanın bir karşılığı, temsili ve biz de bu anlamda hep birlikte el ele vererek inşallah bu süreci hak temelli çerçevede ele alarak erişilebilirliği daha güçlü kılmanın gayretini güdeceğiz ve inanıyoruz ki güzel sonuçlar alacağız. Komisyonumuzun çalışmaları sadece bir rapordan ibaret olmayacak, bunu her zaman vurguluyoruz ve ortak akılla inşallah bu süreci başarıyla farklı bir noktaya taşıyacağız. Tabii ki bu süreç bitmeyecek, hayatın dinamizminde, her gün yeni birtakım ihtiyaçlarla karşılaşacağız ama biz bu bilinci daha güçlü şekilde inşa ettiğimizde inanıyoruz ki karşılaşacağımız yeni konulara yeni bakış açılarıyla çözümler getiririz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN BAKIŞ AÇILARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUM'

Ardından Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersin Ufuk Timuçin, komisyonu bilgilendirdi. Timuçin, engellilerin yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretilebilmesi için bir sistem tasarısı ortaya koyulması gerektiğini ve özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılabilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Timuçin'in sunumunun ardından komisyon toplantısına katılan Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Barış Telli, "Aynı zamanda atletizm yaparak Avrupa 2'nciliğine kadar uzandım. Ampute futbolda hem Avrupa hem Dünya şampiyonalarında birçok kupalar getirmenin, aynı zamanda turnuvanın en iyi golcü, en iyi oyuncu, gol krallıkları unvanına da sahip oldum. Yani ülkemi en iyi şekilde elimden geldiği kadarıyla temsil ettim. Aynı zamanda, bu süreçte çocukların, sadece engelli bireylere değil ben aynı zamanda öğretmenim. Birçok insanın, özellikle çocukların hayatına dokunmamla birlikte onların bakış açılarını değiştirmek için mücadele ediyorum. Üniversitelere, okullara konuşmacı olarak davet edildiğimde, 'İnsanların başarabileceği bir nokta her zaman vardır, yeter ki hayallerinizden vazgeçmeyin' diyorum. İnsanlara ve küçük çocuklara hayal kurmasını öğretiyorum. Hani herkes her şeyi yapmak ister, bulunmak ister ama ne kadar hayallerimizi güçlü tutarsak onun peşinden koşacağımıza ben inanıyorum" dedi.