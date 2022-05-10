Bilecik'te Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri başladı

Bilecik'te, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde özel eğitim okullarının öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte sunulan gösteriler ilgiyle izlendi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesinin, medeni bir toplumun gereği olduğunu söyledi.

Engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşadıkları sorunların tüm insanların sorunu olduğunu belirten Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan kopmadan hayatlarını sürdürmeleri için meslek edinip üretken hale gelmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimiz engelli vatandaşlarımızın bakımı, sağlığı, eğitimi, istihdamı ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak önemli mevzuat düzenlemeleri yapmıştır. Onlara göstereceğimiz ilgi ve sorunlarına bulacağımız çözümler, insana ve topluma duyulan saygının ve çağdaş toplum olmanın gereğidir."