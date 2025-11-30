Engelli Bireylerin Eğitim ve İstihdamı İçin Örnek Model: ZEKİ Yaşam Merkezi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ZEKİ Yaşam Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Komisyon olarak bu modelin yaygınlaştırılması adına gereken iradeyi ortaya koyacağız. Amacımız bireylerimizin eğitimden istihdama, spordan kültüre kadar her alanda bağımsız şekilde var olabilmesi. Bu merkez bunu başarmış durumda" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleri, engelli bireylerin eğitim, üretim ve istihdama katılımını desteklemek amacıyla kurulan Manisa Organize Sanayi Bölgesi ZEKİ Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki komisyon üyeleri, buradaki zihinsel engeliler korumalı iş yerlerini gezerek engelli bireylerle bir araya geldi, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran'dan merkezin işleyişi ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Kılıç ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da katıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE ÖRNEK BİR MODEL

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, komisyonun çalışmalarının sahada yürütüldüğünü belirtip, ZEKİ Yaşam Merkezi'nin Türkiye genelinde örnek bir model olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireyleri Sorunları Araştırma Komisyonu olarak her zaman ifade ettiğimiz bir iddiamız var. Bu komisyon bir masa başı komisyon değil. Sahada, birebir temaslarla konunun en net fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede bugün Manisa'da uygulama örneklerinin takibi ve sivil toplumun taleplerini dinlemek adına kapsamlı bir program gerçekleştiriyoruz. Yarın da İzmir'de Ege Bölgesi'ndeki 8 ilimizi kapsayan yoğun bir çalışmamız olacak. Bugün ise Manisa OSB'de çok özel bir uygulama örneğini hep birlikte ziyaret ettik. ZEKİ Yaşam Merkezi, bireylerimizin yaşamın merkezinde bağımsız şekilde yer almasını önceleyen bir alan. Bu özel projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

'86 MİLYONUN ORTAK SORUMLULUĞU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması noktasında ZEKİ Yaşam Merkezi'nin tüm OSB'ler için önemli bir model olduğunu gördüklerini belirten Kasapoğlu, "Komisyon olarak bu modelin yaygınlaştırılması adına gereken iradeyi ortaya koyacağız. Amacımız bireylerimizin eğitimden istihdama, spordan kültüre kadar her alanda bağımsız şekilde var olabilmesi. Bu merkez bunu başarmış durumda. Organize sanayinin, yerel yönetimlerin, yöneticilerin ve özel sektörün emeği çok büyük. Bu adımlar büyüdükçe ülkemizin erişilebilirlik standartlarını da daha yukarı taşıyacağız. Engelsiz vizyon doğrultusunda bunun sadece bir kurumun değil, 86 milyonun ortak sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Burada bu bilincin güçlü şekilde var olduğunu gördük. Sanayicisinden öğretmenine kadar herkesin hassasiyeti çok kıymetli. Manisa'nın bu konudaki öncülüğü ayrı bir mutluluk. İnşallah bu süreci hep birlikte daha yukarılara taşırız" dedi.

Ziyaretin sonunda komisyon üyeleri engelli bireylerle birlikte 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı eşliğinde eğlendi, ardından günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

Programın ardından heyet Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki komisyon üyeleri, valilikte yürütülen çalışmalar ve bölgesel değerlendirmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.