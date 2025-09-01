Engelli Bireylere Şiddet Uygulayan Çalışanlar Gözaltına Alındı

Engelli Bireylere Şiddet Uygulayan Çalışanlar Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'daki özel bir bakım merkezinde, engelli bireylere şiddet uygulayan 3 çalışan güvenlik kameralarıyla tespit edildi. Soruşturma başlatan yetkililer, şüphelileri gözaltına aldı ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili iş akitleri feshedildi.

KARAMAN'da özel bir bakım merkezinde 3 çalışanın engelli bireylere şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Yüzde 88 engelli E.C.'nin durumu ablasına bildirmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Başyayla ilçesinde 2024 yılının Kasım ayında özel bir bakım merkezinde kalan yüzde 88 engelli E.C.'nin kendisine tokat atıldığını söylediği ablası M.C. şikayette bulundu. Bunun üzerine Karaman Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bakım merkezinin güvenlik kameralarını inceleyen yetkililer, görüntülerde çalışanlardan M.D., H.B. ve A.G.'nin bazı engelli bireylere tokat attığını ve yerde sürüklediğini tespit etti. Bunun üzerine 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

3 GÖREVLİNİN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Karaman Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın ve sosyal medya organlarında engelli bireylerimize yönelik özel bir bakım merkezinde şiddet görüntülerinin yer alması üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olay, İl Müdürlüğümüzce ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimler sırasında tespit edilmiş olup, konu ile ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Habere konu olan kişilerin iş akdi feshedilmiş olup haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu kişilerin gereken cezayı alması için hukuki süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'deki zirvede 'Gazze' çağrısı

Erdoğan liderlerin gözünün içine baka baka anlattı: Hiçbir izahı yok
Afganistan felaketi yaşıyor! Kızılhaç'tan deprem sonrası kritik çağrı

Ülkeyi mezarlığa çeviren deprem sonrası Kızılhaç'tan kritik çağrı
Siyaset unutuldu! CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür

CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek

Millet bahçelerinin altına gizlenecek, 120 günde işlem tamam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Patron 23, kadınlardan biri 17 yaşında

Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Kadınlardan biri 17 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.