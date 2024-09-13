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Engelli bireylere özel moral gecesi düzenlendi

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Antalya'nın Serik ilçesinde engelli bireylere özel bir moral gecesi düzenlendi. Gecede engelli bireyler müzik eşliğinde aileleriyle birlikte eğlendi ve stres attı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde engelli bireylere özel moral gecesi düzenlendi.

Antalya Kadının Sesi Derneği Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş tarafından bir düğün salonunda organize edilen geceye Serik'te bulunan engelli bireyler, aileleri ve CHP Serik İlçe Başkanı Şeref Çimen katıldı. Engelli bireyler müzik eşliğinde aileleriyle birlikte eğlenip, yerel sanatçının söylediği şarkılara oynayarak eşlik etti.

Dernek Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş, Her sağlam beden, her sağlam kişi aslında engelli olmaya aday olan kişidir. Engelliler asla ve asla bizlerin kayıp insanları değildir. Düzenlenen programdaki asıl amacımız Serik'te bulunan engelli bireyleri bir araya getirerek onları kaynaştırmak, günlük hayatın sıkıntı ve stresinden uzaklaştırmak. Onların sosyal hayatın içine katılmaları, sosyalleşmeleri, arkadaşlık, paylaşma gibi duyguları daha yoğun yaşamalarını arzu ettik. Bu gece ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da açıkça görmüş olduk. Moral gecemize katılan engelli bireyler doyasıya eğlenerek stres attılar, gecede zaman zaman eğlenceli zaman zaman da duygusal anlar yaşandı. Özel bireylerimizin ve ailelerinin bir nebze de olsa mutluluklarına vesile olmak bizleri de çok mutlu ediyor dedi.

HABER- KAMERA Namık Kemal KILINÇ SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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