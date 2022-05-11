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Engelli bireylerden Vali Akın'a ziyaret

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Engelli bireylerden Vali Akın'a ziyaret

Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği üyeleri ve Engelsiz Yaşam Merkezi sakinleri, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

KIRŞEHİR (AA) - Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği üyeleri ve Engelsiz Yaşam Merkezi sakinleri, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, devletin engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımını sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve karşılaştıkları sorunlara dikkati çekmek amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasındaki Engelliler Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Akın, şöyle devam etti:

"Engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha çok varlık göstermeleri şüphesiz toplumsal yapımızı daha da güçlendirecektir. Zaten millet olarak sahip olduğumuz kültür ve değer yargılarımızda bizlere sorunlarımızı kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusu içerisinde çözmeyi öğütlemektedir. Özel kardeşlerimize kapımız her zaman açıktır. Sizlerin sadece bugün değil her gün yanınızdayız."

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ve Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan da hazır bulundu.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Bedensel Engelliler, İbrahim Akın, Kırşehir, Engelli, Güncel, Haberler

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