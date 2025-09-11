Haberler

Engelli Bireylerden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Erişim Talebi

İzmir'de 365 Gün Engelliyiz Platformu, engelli bireylerin sokağa çıkma özgürlüğü olmadığını belirterek Büyükşehir Belediyesine kesintisiz erişim için dilekçe verdi. Platform sözcüsü, engelliler için engelsiz şehir talebinde bulundu.

İzmir'de 365 Gün Engelliyiz Platformu, kentteki engellilerin özgürce sokağa çıkamadığını belirterek, kesintisiz erişim için Büyükşehir Belediyesine dilekçe verdi.

Yaklaşık 20 kişilik engelli grup, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde bir araya geldi.

365 Gün Engelliyiz Platformu Sözcüsü Serap Dikmen, yaptığı açıklamada, kentteki engellilerin hala özgürce sokağa çıkamadığını ifade ederek, "Kaldırımlar işgal altında, rampalar yok, toplu taşıma erişilemez. Otizmli, görme, işitme, zihinsel ve fiziksel engelli bireyler yok sayılıyor." dedi.

Bu anlamda sorunların çözülmesini istediklerini ifade eden Dikmen, şunları kaydetti:

"Tüm duraklar, yollar, metrolar ve otobüsler engelsiz olmalıdır. Sarı çizgiler, yönlendirmeler, duyuru sistemleri eksiksiz uygulanmalıdır. Asılı reklam panoları görme engelli bireyler için ciddi bir tehlike yaratmaktadır. Bu, basit bir ihmal değil, yaşam hakkını hiçe sayan sorumsuzluktur. Derhal kaldırılmalı ve bir daha aynı hataya düşülmemelidir. Tüm engel grupları için şehirde eşit yaşam hakkı sağlanmalıdır."

Dikmen, erişilebilir bir şehrin sadece engelliler için değil, yaşlı, çocuklu aileler, geçici sakatlık yaşayanlar ve tüm toplum için güvenli ve konforlu bir yaşam anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Platform üyeleri, açıklamanın ardından dilekçelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezine sundu.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
