Engelli bireyler trafik görevlisi oldu, sürücüleri uyardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta engelli bireyler trafik görevlisi oldu. Durdurdukları sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran öğrenciler, bilgilendirme broşürü ve boyama kitabı hediye etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilik konusunda farkındalık oluşturmak, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında engelli bireyler için temsili trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada engelli bireyler sürücüleri durdurdu. Ehliyet ve emniyet kemeri denetimi yaptı. Sürücülere denetimlerde bilgilendirme broşürleri ile boyama kitabı hediye etti. Denetimden duyduğu memnuniyeti dile getiren araç sürücüsü İsmet Önder, "Trafiği öğrenmek açısından kardeşlerimizin bu şekilde uygulama yapması gerçekten güzel" diye konuştu.

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse engelli bireylerin uygulamasını yakından izledi.