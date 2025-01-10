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Engelli Bireyler Kilim Dokuma Kursunda Meslek Ediniyor

Engelli Bireyler Kilim Dokuma Kursunda Meslek Ediniyor
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kilim dokuma kursu, zihinsel ve bedensel engelli kursiyerlerin meslek öğrenip sosyalleşmelerine olanak sağlıyor. Kursiyerler, kilim dokuyarak hem sosyal hayatın bir parçası oluyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kilim dokuma kursuna katılan zihinsel ve bedensel engelli kursiyerler, bir yandan meslek öğreniyor bir yandan da sosyal hayata kazandırılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde bedensel, zihinsel ve görme engellilere yönelik açılan çeşitli kurslar sayesinde katılımcıların meslek sahibi olmaları, sosyalleşmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmaları sağlanıyor.

Bu kapsamda merkezde düzenlenen kilim dokuma kursuna katılan 15 zihinsel ve bedensel engelli, arkadaşlarıyla vakit geçirmenin yanında meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Onların mutluluğu için çalışıyoruz"

Kurs öğreticisi Remziye Deniz, AA muhabirine, kursta bedensel ve zihinsel engelli kursiyerlerin bulunduğunu söyledi.

Kursiyerlerin meslek öğrenmenin yanında sosyalleştiklerini de ifade eden Deniz, şöyle konuştu:

"Engelliler burada kurslar dışında yemeklerini yiyorlar, çaylarını içiyorlar, arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. Ailesiyle paylaşmadıkları şeyleri bizlerle paylaşıyorlar, çok mutlu oluyorlar. Sıkıldıkları zamanlarda onları dinliyoruz, yeri geldiğinde bir anne oluyoruz. Kursumuzda öğrendikleriyle güzel kilimler ve çantalar üretiyoruz. Yapılan ürünleri satarak elde ettiğimiz geliri de engelli kursiyerlerimize dağıtıyoruz. Yaptıklarının karşılığını ücret olarak da alınca seviniyorlar.

Burada hem meslek öğreniyorlar hem sosyalleşiyorlar hem de güzel zaman geçiriyorlar. Bizler de onların mutluluğu için çalışıyoruz. Onlarla hep konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a bize verdiği imkan ve destekler için çok teşekkür ediyoruz. Burası gerçekten çok güzel merkez, kursumuzun dışında da çeşitli kurslar var ve tüm engellilerin buradan faydalanmalarını istiyoruz."

"Altın bileziği kolumuza taktık"

Kursiyerlerden Muhammed Atay ise kursta hem kilim dokuduklarını hem de para kazandıklarını belirterek, "Kursta arkadaşlık ortamımız çok iyi, aile gibiyiz. Birbirimizi kırmıyoruz, üzmüyoruz. Yaptığımız ürünler satılınca harçlığımız da çıkıyor. Elimizde bir mesleğimiz oldu, ileride kendi işimizi yaparak para kazanabiliriz. Hocamız sayesinde altın bileziğimizi kolumuza taktık. Burada çok şükür mutluyuz ve halimizden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Canpolat ise kurs sayesinde kilim dokumayı öğrendiğini dile getirerek, "Kursta arkadaşlarımı görünce çok mutlu oluyorum, birbirimizi çok seviyoruz. Kilim dokumayı da çok seviyorum, ayrıca kilim dokumayı öğrenirken para da kazanıyoruz. Herkesi kurslarımıza bekliyorum." dedi.

Ebru Tokmak da kilim dokuma kursunda çok mutlu olduğunu ifade ederek, hem meslek öğrendiğini hem para kazandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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