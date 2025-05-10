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Engelli Bireyler İçin 'Turuncu Masa' Uygulaması Yaygınlaşıyor

Engelli Bireyler İçin 'Turuncu Masa' Uygulaması Yaygınlaşıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Turuncu Masa' uygulamasının engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını belirtti. 2019'dan bu yana, 72 bin 749 engelli birey bu hizmetten yararlanarak seyahatlerini daha rahat hale getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce yürütülen "Turuncu Masa" uygulamasının tren garlarında ve vagonlarda engelleri kaldırarak, özel gereksinimli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, yolcu yoğunluğu olan ana hat ve hızlı tren garlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için 2 Aralık 2019'dan bu yana "Turuncu Masa"nın hizmet verdiğini söyledi.

Ankara ve Eryaman'daki YHT garlarının yanı sıra Eskişehir, Konya, Selçuklu, Karaman, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze istasyonları ile Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın Kırıkkale, Yozgat ve Sivas durakları olmak üzere toplam 26 garda 61 personelle "Turuncu Masa"da hizmet verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Bilet alma sisteminden istasyonlardaki yardım hizmetlerine kadar birçok alanda özel gereksinimli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırıcı, onları eşit bireyler olarak topluma katıcı ve üretkenliklerini artırıcı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılından bu yana 72 bin 749 hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaş, 26 garda bulunan 'Turuncu Masa' hizmetinden yararlandı." dedi.

Uraloğlu, yeni istasyonları, araçları tamamen özel gereksinimli vatandaşların standartlarına göre, onların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde tasarladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Daha eski istasyon ve vagonlarımızda da yeni standartlara göre revizyonları ve modernizasyonları yapıyoruz, büyük ölçüde de yaptık, bitirdik. Bu anlamda tüm birimlerimizde çok önemli bir hassasiyet var. Garlarımızdaki asansörler, yürüyen merdivenler, otoparklar, hissedilebilir yüzey alanlarının hepsi, uluslararası standartlarda ne varsa bizde de aynısı ve fazlası var."

Turuncu Masa çalışanlarına özel eğitim

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce verilen Turuncu Masa hizmetinin önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Bu, 26 istasyonda verdiğimiz bir hizmet ve her geçen gün artırıyoruz. Vatandaşlarımız arasında da çok beğenildi. Özel gereksinimli yolcularımız, önce bilet sistemimizle birlikte binecekleri istasyonları bildiriyorlar. Özel gereksinimli bireyler, istasyona geldiklerinde, bununla ilgili özel eğitimli arkadaşlarımız tarafından karşılanıyor. Tüm hizmetler, araca bindirilinceye kadar bu arkadaşlarımız tarafından veriliyor. Yine inecekleri istasyonda da bu arkadaşlarımız tarafından karşılanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Turuncu Masa hizmeti sunulan yerlerde görev yapanların işaret dili dahil birçok konuda özel kurslarla eğitildiğini belirten Uraloğlu, ayrıca işitme engelli vatandaşlara, çağrı merkezleri üzerinden görüntülü görüşmeyle de yardımcı olunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel
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