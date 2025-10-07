Haberler

Engelli Bireyler için Akülü Araçlar Teslim Edildi

Hollanda Amsterdam Nizamı Alem Cami Derneği, Sivas Gazeteciler Cemiyeti aracılığıyla engelli bireylere 2 akülü engelli aracı bağışladı. Teslim töreninde konuşan SGC Başkanı Hakan Sezerer, bu araçların engelli bireylere fayda sağlamasını umduğunu belirtti.

Hollanda Amsterdam Nizamı Alem Cami Dernek Başkanı Hikmet Karakış ve yönetim kurulunun destekleriyle alınan 2 akülü engeli aracı, Sivas Gazeteciler Cemiyeti (SGC) aracılığıyla engelli bireylerin ailelerine teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer, "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. İnşallah bu araçlar engelli kardeşlerimizin sıkıntılarına bir nebze olsun çare olur. Yüreğimizle onlara sahip çıktık. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız, birbirimize engel olmayalım." ifadelerini kullandı.

Sezerer, desteklerinden dolayı Hollanda Amsterdam Nizamı Alem Cami Dernek Başkanı Karakış ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
