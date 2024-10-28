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Engelli bireyler Cumhuriyet'in 101'inci yılı dalış etkinliğiyle kutladı

Engelli bireyler Cumhuriyet'in 101'inci yılı dalış etkinliğiyle kutladı
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Bağcılar Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Emaar Akvaryum iş birliğiyle düzenlenen 'Engelsiz Cumhuriyet' dalış etkinliği, engelli bireylerin toplumsal farkındalığını artırmayı amaçladı.

Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında, Bağcılar Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Emaar Akvaryum iş birliğiyle engelli bireyler dalış yaptı. 'Tek bayrak, tek millet, tek vatan' vurgusuyla düzenlenen programla, toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) onaylı engelli bröveli dalıcıların da aralarında bulunduğu görme, işitme, bedensel, zihinsel ve süreğen engelli bireyler Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencilerinden de oluşan engelli dalgıçlar, 7 bölgeden oluşan Türkiye haritası şeklinde bir puzzle'ı da su altında birleştirdi. Aileler de bu anlamlı günde çocuklarını yalnız bırakmayarak bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

'SPORCULARIMIZA VE HOCALARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Etkinlikte konuşan Bağcılar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Aygün, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında, 'Engelsiz Cumhuriyet' dalışı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bağcılar Belediyemizin Engelliler Sarayı'nın bröveli profesyonel dalıcıları Türkiye'mizin 7 bölgesini temsilen, 7 parçadan oluşan ve Engelliler Sarayı'ndaki kursiyerlerimiz tarafından üretilen Türkiye haritamızı, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan ay ve yıldızımızı su altında birleştirdi. Engellilerimizin sınır tanımayan hayallerine destek olmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek adına bu etkinliği düzenledik. Bu etkinlikte bizlere destek veren Emaar Akvaryuma, paydaş grubumuz Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne, sporcularımıza ve hocalarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu ise "Bugün burada 5 engel grubu dahili içerisinde olan süreğen, görme, işitme, zihinsel ve fiziksel özel gereksinimi olan ve federasyonca bröveli sporcularımızın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bağcılar Belediyesi ve Emaar Akvaryum işbirliğiyle Cumhuriyet'in 101'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde 'tek vatan, tek millet' anlayışıyla Türk bayrağı dalışını gerçekleştirdi. Buradan, katılımcı, sporcu arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, eğitmenlerine ve üniversite personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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