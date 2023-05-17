ENGELLİ BİREYLER BİR GÜNLÜK TEMSİLİ ASKERLİK YAPTI

BALIKESİR Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından engelliler için temsili askerli uygulaması düzenlendi. Eğitimden geçirilen 28 engelli, törenle yemin edip, ardından terhis belgelerini aldı. Engelli bireylerin aileleri ise duygusal anlar yaşadı.

Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi. Törene, Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz ve Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı ve engellilerin aileleri de katıldı. 28 engelli için eğitim programları düzenlendi. Silahaltına alınan bireylere temel eğitim verilerek, kurusıkı mermilerle atış talimi yaptırıldı. Yemin törenine katılan asker arkadaşları adına konuşan Furkan Bozkaya, temsili askerlik uygulaması nedeniyle tarif edilemez bir mutluluk yaşadıklarını, onur ve şeref duyduklarını söyledi.

Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından yapılan bilgilendirmede, "Askerlik mükellefiyeti, asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk Ulusu için her zaman bir onur vesilesi olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri 7179 Sayılı Askerlik Kanunu kapsamında, silah altına alınmaları mümkün olmayan özel vatandaşlarımızın bu hak ödevlerini sembolik olarak da olsa yerine getirebilmeleri maksadıyla her yıl mayıs ayı içinde temsili askerlik uygulamasını icra etmektedir. Biraz önce yemin törenlerine şahit olduğumuz ve karşımızda gururla duran Mehmetçikler, asker ocağının kendine özgü sıcak ortamını kısa süreli de olsa yaşamış olacaklar ve bu haklı gururu bir ömür boyu taşıyacaklardır. Mehmetçiklerimizin saygıdeğer anneleri, babaları ve yakınları, bizler güzide Mehmetçiklerimizin sadece bugünkü eğitimleri için çaba sarf ederken, sizler bir ömür boyu emek, sabır ve özveri göstererek evlatlarımızın bugünlere gelmesinde en büyük paya sahipsiniz. Sevgili Mehmetçikler bugün buraya gelerek onurlu bir görevi yapmak üzere aramıza katıldınız. Bizden biri oldunuz. Bu haklı gururu yaşamınız boyunca unutmayınız. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" denildi.

Konuşmaların ardından 28 engelli bireye bir günlük askerliğin ardından terhis ve katılım belgelerini protokol üyeleri tarafından verildi. Engelli bireylerin yanı sıra aileleri de duygulu anlar yaşadı. Engelli bireyler ve aileleri daha sonra komutanlarla birlikte kendileri için düzenlenen yemeğe katıldı.