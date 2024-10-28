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Engelli Bireyler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Haritası Yaptı

Engelli Bireyler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Haritası Yaptı
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İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde engelli bireyler, dalış yaparak su altında Türkiye haritası yapbozunu birleştirdiler. Etkinlik, toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor.

İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında engelli bireyler dalış yaparak Türkiye haritası yapbozunu su altında birleştirdi.

Bağcılar Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Emaar Akvaryum işbirliğiyle Emaar Akvaryum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla engelle bireyler ve ailelerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) onaylı engelli bröveli dalıcıların da aralarında bulunduğu görme, işitme, bedensel, zihinsel ve süreğen engelli bireyler dalış yaparak 7 bölgeden oluşan Türkiye haritası yapbozunu su altında birleştirdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Bağcılar Belediyesi Halka İlişkiler Müdürü Ramazan Aygün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Engelsiz Cumhuriyet Dalışı etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bağcılar Belediyesine bağlı engelli bröveli dalıcıların etkinliğine katıldığını belirten Aygün, "Türkiye'nin yedi bölgesini temsilen 7 parçadan oluşan ve engelliler sarayımızdaki kursiyerlerimiz tarafından üretilen Türkiye haritamızı, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan ay ve yıldızımızı su altında birleştirdiler. Engellilerimizin sınır tanımayan hayallerine destek olmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek adına Bağcılar Belediyesi olarak etkinliği düzenledik." dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Acaroğlu da tek vatan, tek millet anlayışıyla dalış yaptıklarını belirtti.

Engelli bireylerin toplum içinde yer almalarını sağlayarak, sosyal bütünlükleri ve iletişimlerine olumlu yönde katkıda bulunmaya çalıştıklarını vurgulayan Acaroğlu, bu kapsamda engelli bröveli dalıcıların da aralarında bulunduğu görme, işitme, bedensel, zihinsel ve süreğen engelli bireylerin dalış yaparak Türkiye haritası yapbozunu su altında birleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

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