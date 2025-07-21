Engelli Bireyin Bisikletleri Hırsızlık Mağduru Oldu

FATİH'te bedensel engelli ve epilepsi hastası olan Rehber Kahraman'a ait olan iki bisiklet yaşadığı apartmandan çalındı. Şüphelilerin bisikletlerle sokaktan ayrıldıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay, 5 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15 sıralarında Yedikule Mahallesi Hacı Manav Sokak'ta meydana geldi. Ailesi, bedensel engelli ve epilepsi hastası olan Rehber Kahraman'a, fiziksel hareketlerini yapabilmesi için iki tane bisiklet aldı. Bina boşluğuna bırakılan bisikletler, kısa bir süre sonra iki kişi tarafından çalındı. Şüpheliler bisikletlerle sokaktan ayrılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'VÜCUT HAREKETLERİNİ YAPMAK İÇİN KULLANIYORDU'

Rehber Kahraman'ın eniştesi Mahmut Ölmez, "Geçtiğimiz günlerde, bizim bina içerisinde iki tane bisikletimizin çalındığını tespit ettik. İki bisikleti, bir baba oğulun birlikte çaldığını tahmin ediyoruz. Bisikleti aldığını düşündüğümüz kişilerden biri 40-45 yaşlarında diğeri ise genç. Bisikletleri götürdüler. Kardeşim engelli. Vücut hareketleri yapabilmesi için o bisikletleri kullanıyordu. Bunu yapmalarının sebebi nedir bilmiyorum. Kendileri satmak için mi, kullanmak için mi aldılar bilmiyoruz. Ama bu kişilerin bir an önce yakalanıp cezalarının verilmesini istiyoruz" dedi.