Haberler

Kocaeli'de engelli bireyi odunla darbeden sanık hakim karşısında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli bireyi odunla darbeden sanığın duruşması gerçekleşti. Sanık Y.D., müşteki Ertuğrul Ş.'yi tanımadığını belirtirken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair çelişkili ifadeler verdi. Müşteki, sanığın odunla kendisine vurduğunu ifade ederken, baba Münir Ş. de olay sonrası oğlunun psikolojik durumunun bozulduğunu belirtti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli bireyi odunla darbeden sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Y.D. ile müşteki Ertuğrul Ş. (34), babası Münir Ş. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Y.D. savunmasında, Ertuğrul Ş'yi tanımadığını söyledi.

Simit fırını işlettiğini, müştekinin fırının odunluk bölümüne sık sık girdiğini ve bu durumdan şüphelendiğini belirten Y.D, olay günü müştekiyi yeniden odunluğa girerken gördüğünü kaydetti.

Y.D, müştekiye neden girdiğini sorduğunu, karşılığında "giriyorum" yanıtını aldığını ileri sürerek, bunun üzerine bisikletine vurup devirdiğini anlattı.

Müştekiyi hırpaladığını ve 3-4 kez ayaklarına sopayla vurduğunu ancak kafasına vurmadığını iddia eden Y.D, müştekinin kafasındaki yaralanmanın odunların üzerine düşmesi sonucu meydana geldiğini savundu.

Y.D, emniyette verdiği ifadede müştekinin kafasına odunla vurduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine, "Öfke anında kafasına odunla vurmuş olabilirim, hatırlamıyorum." dedi.

Müşteki Ertuğrul Ş. (34) ise sanığın neresine vurduğu sorusuna başını göstererek, ne ile vurulduğu sorusuna "odunla" diye cevap verdi.

Baba Münir Ş. de olay tarihinde umrede olduğunu belirterek, evleri ile fırın arasında 400 metre mesafe bulunduğunu söyledi.

Oğlunun arkadaşının olmadığını, bisikletle sürekli mahallede gezdiğini anlatan Şenol, "Bu olaydan sonra oğlum dışarı çıkamaz oldu. Uyku düzeni bozuldu. Kendisi olayla ilgili bir şey anlatamıyor. Sanıktan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Tarafların beyanlarının alınmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Y.D'nin tahliyesine ve esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanlarını hazırlamaları için taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Müşteki vekili avukat Tuba Özbay, duruşma sonrası gazetecilere, sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında farklı ifadeler verdiğini belirterek, duruşmada da bu beyanları harmanlayarak yeni anlatımlar sunduğunu söyledi.

Olayın yalnızca basit yaralama olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Özbay, "Dosyanın 'öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilmesi için görevsizlik kararı verilmesini talep ettik ancak mahkeme bu talebimizi reddetti." dedi.

Baba Münir Ş. de sanık tahliye edildiği için üzgün olduklarını dile getirdi.

İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, Y.D'nin 16 Kasım 2025 tarihinde daha önce iş yerinin odunluğuna girdiğini iddia ettiği Ertuğrul Ş'yi iş yeri çevresinde gördüğü, yanına çağırarak çekiştirdiği ve odunluğun bulunduğu alana götürdüğü belirtildi.

Y.D'nin burada eline aldığı odunla mağduru darbettiği, alınan doktor raporuna göre mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı aktarılan iddianamede, mağdurun akıl rahatsızlığı nedeniyle kasten yaralama eylemine karşı beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olduğu kaydedildi.

İddianame, Y.D'nin "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
BM: Suriye lideri Ahmed Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi düzenlendi

BM raporu ortaya çıkardı! Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi

100 milyon kişiyi etkileyen yasak! O uygulamanın fişini çekti
Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma

Reklam filminde oynamışlardı! 12 yıl sonra büyük buluşma